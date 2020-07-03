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Изъятие оборудования ПВО: Зеленский обеспокоен вмешательством ГБР в деятельность Воздушных сил

Изъятие оборудования ПВО: Зеленский обеспокоен вмешательством ГБР в деятельность Воздушных сил

Киев  •  УНН

 • 12213 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу правоохранительным органам дать оценку действиям работников Государственного бюро расследований, допустившим изъятие военных приборов из воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины, что поставило под угрозу боевую готовность частей противовоздушной обороны (ПВО) Украины, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

Как отметили в Офисе, Владимир Зеленский выразил глубокую обеспокоенность действиями ГБР относительно вмешательства в деятельность Воздушных сил, что напрямую влияют на выполнение задач по охране воздушного пространства государства.

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"Руководителям СБУ и ГБР - немедленно предоставить соответствующую правовую оценку действиям своих сотрудников и принять исчерпывающие меры для минимизации возможных последствий. Ситуацию по этому вопросу беру под личный контроль", - заявил Президент.

Напомним, следователи Государственного бюро расследований в городе Хмельницкий в четверг провели обыски в трех ракетных бригадах Воздушных сил ВС Украины.

Во время следственных действий ГБР на территории нескольких военных частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины изъяли 7 приборов СВЧ.

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