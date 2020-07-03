Изъятие оборудования ПВО: в ГБР открыли дело по факту возможной диверсии
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Главное следственное управление Государственного бюро расследований после изъятия военной техники из трех ракетных бригад Воздушных сил Вооруженных сил Украины начало уголовное производство по факту возможной диверсии, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ГБР.
"Главным следственным управлением Государственного бюро расследований кроме уголовного производства по факту превышения власти или служебных полномочий работниками ГБР и СБУ во время изъятия военного имущества (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины) начато уголовное производство по факту возможной диверсии (ст. 113 Уголовного кодекса Украина)", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНН, руководство теруправления ГБР, расположенного в городе Хмельницком и следователи, причастные к изъятию военной техники из трех ракетных бригад Воздушных сил Вооруженных сил Украины, отстранены от занимаемых должностей.
Напомним, следователи Государственного бюро расследований в городе Хмельницкий в четверг провели обыски в трех ракетных бригадах Воздушных сил ВС Украины.
Во время следственных действий ГБР на территории нескольких военных частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины изъяли 7 приборов СВЧ.