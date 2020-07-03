Вилучення обладнання ППО: керівників теруправління ДБР у Хмельницькому відсторонили від посад
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Керівництво теруправління ДБР, розташованого у місті Хмельницькому та слідчі, які причетні до вилучення військової техніки із трьох ракетних бригад Повітряних сил Збройних сил України, відсторонено від займаних посад. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.
“Керівництво територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, керівник слідчого підрозділу ДБР та слідчі, які причетні до вилучення військової техніки, в рамках розпочатого службового розслідування відсторонені від займаних посад”, — йдеться в повідомленні.
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Також Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань окрім кримінального провадження за фактом перевищення влади або службових повноважень працівниками ДБР та СБУ під час вилучення військового майна (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України) розпочато кримінальне провадження за фактом можливої диверсії (ст. 113 Кримінального кодексу України).
Нагадаємо, слідчі Державного бюро розслідувань у місті Хмельницький у четвер провели обшуки у трьох ракетних бригадах Повітряних сил ЗС України.
Під час слідчих дій ДБР на території кількох військових частин Повітряних сил Збройних сил України вилучили 7 приладів НВЧ.