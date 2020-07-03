Изъятие оборудования ПВО: руководителей теруправления ГБР в Хмельницком отстранили от должностей
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Руководство теруправления ГБР, расположенного в городе Хмельницком и следователи, причастные к изъятию военной техники из трех ракетных бригад Воздушных сил Вооруженных сил Украины, отстранено от занимаемых должностей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Руководство территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницком, руководитель следственного подразделения ГБР и следователи, причастные к изъятию военной техники, в рамках начатого служебного расследования отстранены от занимаемых должностей", - говорится в сообщении.
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Также Главным следственным управлением Государственного бюро расследований кроме уголовного производства по факту превышения власти или служебных полномочий работниками ГБР и СБУ во время изъятия военного имущества (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины) начато уголовное производство по факту возможной диверсии (ст. 113 Уголовного кодекса Украина).
Напомним, следователи Государственного бюро расследований в городе Хмельницкий в четверг провели обыски в трех ракетных бригадах Воздушных сил ВС Украины.
Во время следственных действий ГБР на территории нескольких военных частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины изъяли 7 приборов СВЧ.