На Донеччині викрили колишнього бойовика "ДНР"

"Сьогодні прикордонники Донецького загону викрили 40-річного жителя Маріуполя, який у 2014 році був активним учасником незаконних збройних формувань. Місцевий житель став на бік прихильників країни-агресора та брав активну участь у сприянні беззаконню, що панувало в Маріуполі. Громадянин виконував завдання проросійських бойовиків, одним з яких була охорона периметру міськвиконкому в м. Маріуполь, що був захоплений незаконними збройними формуваннями так званої "ДНР", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники затримали громадянина та продовжують роботу з виявлення представників НЗФ.

"Йому оголошено про підозру у скоєнні злочину, розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 КК України", - додали в ДПСУ.

Нагадаємо, поліція Донеччини з початку 2020 року викрила 202 учасників незаконних збройних формувань.