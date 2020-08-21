На Донеччині викрили колишнього бойовика "ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Прикордонники Донецького загону викрили 40-річного жителя Маріуполя, який у 2014 році був активним учасником незаконних збройних формувань. Наразі йому оголошено про підозру, розпочато кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
"Сьогодні прикордонники Донецького загону викрили 40-річного жителя Маріуполя, який у 2014 році був активним учасником незаконних збройних формувань. Місцевий житель став на бік прихильників країни-агресора та брав активну участь у сприянні беззаконню, що панувало в Маріуполі. Громадянин виконував завдання проросійських бойовиків, одним з яких була охорона периметру міськвиконкому в м. Маріуполь, що був захоплений незаконними збройними формуваннями так званої "ДНР", - йдеться у повідомленні.
Прикордонники затримали громадянина та продовжують роботу з виявлення представників НЗФ.
"Йому оголошено про підозру у скоєнні злочину, розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 КК України", - додали в ДПСУ.
Нагадаємо, поліція Донеччини з початку 2020 року викрила 202 учасників незаконних збройних формувань.