На Донеччині з початку року викрили понад 200 учасників НЗФ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Поліція Донеччини з початку 2020 року викрила 202 учасників незаконних збройних формувань. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.
"Поліцейські затримали 182 бойовиків, ще 20-ти особам заочно повідомлено про підозру та оголошено в розшук.
З метою підтримання безпеки в регіоні правоохоронці встановлюють учасників НЗФ та їхніх пособників. Розслідування правопорушень, вчинених бойовиками, починаючи від 2014 року, не припиняється", - сказано у повідомленні.
Як вказано, цього року понад 200 зловмисникам оголошено про підозру за участь у незаконних збройних формуваннях та пособництво (ст. ст. 260, 256 Кримінального кодексу України).
Крім того, як вказано, оперативники затримують бойовиків, які переховуються від закону та перебувають у розшуку.
"Від початку 2020 року поліція Донеччини оголосила в розшук 20 учасників НЗФ", - проінформували в поліції.
Нагадаємо, Офіс Генпрокурора зареєстрував кримінальні провадження за фактами участі понад 100 іноземних громадян у складі НЗФ РФ у збройному конфлікті проти України.