В Донецкой области с начала года разоблачили более 200 участников НВФ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Полиция Донецкой области с начала 2020 года разоблачила 202 участников незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.
"Полицейские задержали 182 боевиков, еще 20-ти лицам заочно сообщено о подозрении и объявлено в розыск.
С целью обеспечения безопасности в регионе правоохранители устанавливают участников НВФ и их пособников. Расследование преступлений, совершенных боевиками, начиная от 2014 года, не прекращается", - говорится в сообщении.
Как указано, в этом году более 200 злоумышленникам объявлено о подозрении за участие в незаконных вооруженных формированиях и пособничество (ст. ст. 260, 256 Уголовного кодекса Украины).
Кроме того, как указано, оперативники задерживают боевиков, скрывающихся от закона и находящихся в розыске.
"С начала 2020 года полиция Донецкой области объявила в розыск 20 участников НВФ", - проинформировали в полиции.
Напомним, Офис генпрокурора зарегистрировал уголовные производства по фактам участия более 100 иностранных граждан в составе НВФ РФ в вооруженном конфликте против Украины.