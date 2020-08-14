В Донецкой области с начала года разоблачили более 200 участников НВФ

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 75185 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100478 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 124527 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106102 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125998 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100907 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101787 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103815 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В Донецкой области с начала года разоблачили более 200 участников НВФ

В Донецкой области с начала года разоблачили более 200 участников НВФ

Киев  •  УНН

 • 13624 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Полиция Донецкой области с начала 2020 года разоблачила 202 участников незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.

"Полицейские задержали 182 боевиков, еще 20-ти лицам заочно сообщено о подозрении и объявлено в розыск.

С целью обеспечения безопасности в регионе правоохранители устанавливают участников НВФ и их пособников. Расследование преступлений, совершенных боевиками, начиная от 2014 года, не прекращается", - говорится в сообщении.

Как указано, в этом году более 200 злоумышленникам объявлено о подозрении за участие в незаконных вооруженных формированиях и пособничество (ст. ст. 260, 256 Уголовного кодекса Украины).

Кроме того, как указано, оперативники задерживают боевиков, скрывающихся от закона и находящихся в розыске.

"С начала 2020 года полиция Донецкой области объявила в розыск 20 участников НВФ", - проинформировали в полиции.

Напомним, Офис генпрокурора зарегистрировал уголовные производства по фактам участия более 100 иностранных граждан в составе НВФ РФ в вооруженном конфликте против Украины.

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