Офіс Венедіктової розслідує участь понад 100 іноземних найманців у війні на Донбасі

“Прокурорами Департаменту нагляду щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора розпочаті кримінальні провадження за фактами участі найманців у збройному конфлікті, умисних дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також участі у складі не передбачених законом збройних формувань у нападі на підприємства, установи, організації чи на громадян, що призвело до загибелі людей чи інших тяжких наслідків (ч. 4 ст. 447, ч. 3 ст. 110 , ч. 5 ст. 260 КК України)”, — йдеться в повідомлені.

Повідомляється, що прокурори встановили, що, починаючи з 2014 року по теперішній час, щонайменше 2 громадянина Республіки Болгарії, 7 — Вірменії, 1 — Грузії, 19 — Італії, 27 — Іспанії, 12 — Казахстану, 3 — Литви, 26 — Молдови, 2 — Нідерландів та 5 — Німеччини у складі іррегулярних не передбачених законом збройних формувань РФ брали участь у збройному конфлікті проти України на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків.

“Іноземні найманці перебували у складі різних підрозділів НЗФ, підконтрольних країні агресору, зокрема у так званих 14 батальйоні територіальної оборони „Призрак“, 11 окремому мотострілецькому полку „Восток“, 7 окремій мотострілецькій бригаді „Чистяковская“, 1 окремій мотострілецькій бригаді „Славянская“, окремому розвідувальному батальйоні „Спарта“, окремому штурмовому батальйоні „Сомали“, незаконних збройних формувань „Русичи“, „Волчья сотня“, „Брянка СССР“ тощо”, — зазначається в повідомленні.

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