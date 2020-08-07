Офис Венедиктовой расследует участие более 100 иностранных наемников в войне на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Офис генпрокурора зарегистрировал уголовные производства по фактам участия более 100 иностранных граждан в составе НЗФ РФ в вооруженном конфликте против Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОГПУ.
“Прокурорами Департамента надзора в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора начаты уголовные производства по фактам участия наемников в вооруженном конфликте, умышленных действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также участия в составе не предусмотренных законом вооруженных формирований в нападении на предприятия, учреждения, организации или на граждан, что привело к гибели людей или иным тяжким последствиям (ч. 4 ст. 447, ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 260 УК Украины)”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что прокуроры установили, что, начиная с 2014 года по настоящее время, не менее 2 гражданина Республики Болгарии, 7 — Армении, 1 — Грузии, 19 — Италии, 27 — Испании, 12 — Казахстана, 3 — Литвы, 26 — Молдовы, 2 — Нидерландов и 5 — Германии в составе иррегулярных не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ участвовали в вооруженном конфликте против Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, что привело к гибели людей и другим тяжелым последствиям.
“Иностранные наемники находились в составе различных подразделений НЗФ, подконтрольных стране агрессору, в частности в так называемом 14 батальоне территориальной обороны ”Призрак“, 11 отдельном мотострелковом полку ”Восток“, 7 отдельной мотострелковой бригаде ”Чистяковская“, 1 отдельной мотострелковой бригаде ”Славянская“, отдельном разведывательном батальоне „Спарта“, отдельном штурмовом батальоне „Сомали“, незаконных вооруженных формирований „Русичи“, „Волчья сотня“, „Брянка СССР“ и т.п. , - отмечается в сообщении.
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