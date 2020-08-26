Спроба підриву резервуарів з аміаком: справу проти учасника НЗФ скерували до суду

"Прокурори управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, прокуратури Луганської області скерували до суду обвинувальний акт стосовно громадянина України, який планував вчинити диверсію на території приватного акціонерного товариства "Сєвєродонецьке об’єднання АЗОТ", - йдеться в повідомленні.

Так, за даними слідства, громадянин України проходив військову службу у лавах "народної міліції ЛНР" та з 2018 року був завербований співробітниками ФСБ РФ. Виконуючи поставлене спецслужбою завдання щодо вчинення диверсії на території Луганської області, він перетнув лінію розмежування та прибув до Сєвєродонецька, де в обумовленому сховищі взяв заздалегідь приготовані засоби ураження – дві одиниці РПГ-22.



Чоловік планував здійснити підрив двох резервуарів з аміаком на території ПрАТ "Сєвєродонецьке об’єднання АЗОТ", яке віднесено до об'єктів 1 ступеня хімічної небезпеки. Метою диверсії було спричинення екологічної катастрофи та масове знищення мешканців Луганської області, пишуть в пресслужбі.

"На момент замаху на вчинення диверсії в ємностях зберігалося 3500 т аміаку", - додали в ОГП.



У ході спецоперації 7 липня 2020 року правоохоронці попередили вчинення злочину, диверсанта затримали.



За даними ОГП, обвинуваченому інкримінується готування до вчинення диверсії; незакінчений замах на державну зраду, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, участь у діяльності непередбаченого законом збройного формування, придбання бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 14 ст. 113, ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263 КК України).



Як повідомляв УНН, раніше прикордонники викрили 40-річного жителя Маріуполя, який у 2014 році був активним учасником незаконних збройних формувань. Наразі йому оголошено про підозру, розпочато кримінальне провадження.



