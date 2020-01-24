Дело в отношении экс-директора "Спецтехноэкспорта" передали в ВАКС

"Прокурорами САП и детективами НАБУ завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт в отношении бывшего директора дочернего предприятия и еще четырех бывших служащих Государственной компании "Укрспецэкспорт" Государственного хозрасчетного внешнеторгового предприятия "Спецтехноэкспорт", причастных к реализации преступной схемы растраты средств, причинившей государственному предприятию ущерб на сумму 55,5 млн гривен", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что дело направлено в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, НАБУ ранее арестовало имущество должностных лиц "Спецтехноэкспорта", которых подозревают в растрате 55,5 млн гривен госпредприятия.

В этом деле в прошлом году суд арестовывал тогдашнего директора ГП "Спецтехноэкспорт" Владислава Бельбаса и экс-заместителя директора "Спецтехноэкспорта" Дениса Панасенко с альтернативой залога.