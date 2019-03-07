НАБУ арештувало майно затриманих посадовців "Спецтехноекспорту"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) арештувало майно посадовців "Спецтехноекспорту", яких підозрюють у розтраті 55,5 мільйонів гривень держпідприємства. Про це повідомив директор НАБУ Артем Ситник під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"На сьогоднішній день мною як директором Національного антикорупційного бюро накладено тимчасовий арешт на майно підозрюваних до рішення суду – це 25 земельних ділянок, 21 об’єкт нерухомості, 9 автомобілів. Відносно підозрюваних обрані запобіжні заходи у вигляді арешту з альтернативою застави різних сум", – зазначив директор НАБУ.
За його словами, розслідувана НАБУ схема стосувалась сплати одному підприємству коштів за ту роботу, яка одній зі структур "Укроборонпрому" не надавалася. Збитки держави у цілому перевищили 55 млн грн.
При цьому він уточнив, що загалом у розслідуваннях фігурує 10 державних підприємств, які входять у структуру "Укроборонпрому".
Нагадаємо, сума збитків по справах щодо схем на підприємствах "Укроборонпрому" становить близько 1 млрд грн.
Національне антикорупційне бюро зареєструвало ще одне кримінальне провадження по фактам корупції в оборонці.
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Солом’янський суд міста Києва арештував чинного директора ДП "Спецтехноекспорт" Владислава Бельбаса та екс-заступника директора "Спецтехноекспорту" Денис Панасенка із внесенням альтернативних застав.
Керівник САП Назар Холодницький повідомив про підозру колишньому директору дочірнього підприємства Державної компанії "Укрспецекспорт" Державного госпрозрахункового зовнішньоторгівельного підприємства "Спецтехноекспорт", причетного до організації злочинної схеми розтрати коштів, яка завдала державному підприємству збитків на суму 55,5 млн гривень.
Чинного та колишнього директорів ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт", що входить до складу державного концерну "Укроборонпром", затримали за підозрою у розтраті 2,225 млн доларів.