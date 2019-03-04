Розтрата коштів “Спецтехноекспорту”: хто під підозрою
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Сьогодні правоохоронці повідомили про підозру у розтраті 2,225 млн дол. держпідприємства "Спецтехноекспорт" 5 особам. У Національному антикорупційному бюро розповіли, хто під підозрою, передає УНН.
За даними НАБУ, йдеться про:
— чинного директора “СпецТехноЕкспорту” (на момент вчинення злочину — заступника директора “СпецТехноЕкспорту”);
— колишнього директора “СпецТехноЕкспорту”;
— екс-заступника директора “СпецТехноЕкспорту”;
— екс-заступника директора департаменту контракту № 1 “СпецТехноЕкспорту” (на даний час — підприємця);
— екс-начальника одного з відділів “СпецТехноЕкспорту” (на даний час — підприємця).
Дії всіх осіб кваліфіковано за ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.
У НАБУ зазначили, що розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють із грудня 2017 року.