Розтрата коштів “Спецтехноекспорту”: хто під підозрою

За даними НАБУ, йдеться про:

— чинного директора “СпецТехноЕкспорту” (на момент вчинення злочину — заступника директора “СпецТехноЕкспорту”);

— колишнього директора “СпецТехноЕкспорту”;

— екс-заступника директора “СпецТехноЕкспорту”;

— екс-заступника директора департаменту контракту № 1 “СпецТехноЕкспорту” (на даний час — підприємця);

— екс-начальника одного з відділів “СпецТехноЕкспорту” (на даний час — підприємця).

Дії всіх осіб кваліфіковано за ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

У НАБУ зазначили, що розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють із грудня 2017 року.