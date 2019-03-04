Растрата средств "Спецтехноэкспорта": кто под подозрением
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Сегодня правоохранители сообщили о подозрении в растрате 2,225 млн долл. госпредприятия "Спецтехноэкспорт" 5 лицам. В Национальном антикоррупционном бюро рассказали, кто под подозрением, передает УНН.
По данным НАБУ, речь идет о:
- действующем директоре "Спецтехноэкспорта" (на момент совершения преступления - заместителя директора "Спецтехноэкспорт");
- бывшего директора "Спецтехноэкспорта";
- экс-заместителя директора "Спецтехноэкспорта";
- экс-заместителя директора департамента контракта № 1 "Спецтехноэкспорта" (в настоящее время - предпринимателя);
- экс-начальника одного из отделов "Спецтехноэкспорта" (в настоящее время - предпринимателя).
Действия всех лиц квалифицированы по ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о избрании подозреваемым меры пресечения .
В НАБУ отметили, что расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с декабря 2017 года.