НАБУ арестовало имущество задержанных чиновников "Спецтехноэкспорта"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) арестовало имущество должностных лиц "Спецтехноэкспорта", которых подозревают в растрате 55,5 миллионов гривен госпредприятия. Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"На сегодняшний день мной как директором Национального антикоррупционного бюро наложен временный арест на имущество подозреваемых до решения суда - это 25 земельных участков, 21 объект недвижимости, 9 автомобилей. В отношении подозреваемых избраны меры пресечения в виде ареста с альтернативой залога различных сумм", - отметил директор НАБУ.
По его словам, расследованная НАБУ схема касалась уплаты одному предприятию средств за ту работу, которая одной из структур "Укроборонпрома" не предоставлялась. Убытки государства в целом превысили 55 млн грн.
При этом он уточнил, что всего в расследованиях фигурирует 10 государственных предприятий, входящих в структуру "Укроборонпрома".
Напомним, сумма убытков по делам о схемах на предприятиях "Укроборонпрома" составляет около 1 млрд грн.
Национальное антикоррупционное бюро зарегистрировало еще одно уголовное производство по фактам коррупции в оборонке.
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Соломенский суд Киева арестовал действующего директора ГП "Спецтехноэкспорт" Владислава Бельбаса и экс-заместителя директора "Спецтехноэкспорта" Денис Панасенко с внесением альтернативных залогов.
Руководитель САП Назар Холодницкий сообщил о подозрении бывшему директору дочернего предприятия государственной компании "Укрспецэкспорт" Государственного хозрасчетного внешнеторгового предприятия "Спецтехноэкспорт", причастного к организации преступной схемы растраты средств, причинившее государственному предприятию ущерб на сумму 55,5 млн гривен.
Действующего и бывшего директоров ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт", входящей в состав государственного концерна "Укроборонпром", задержали по подозрению в растрате 2,225 млн долларов.