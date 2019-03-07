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Суд арештував директора “Спецтехноекспорту” з заставою 7 млн гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Солом’янський суд міста Києва арештував чинного директора ДП “Спецтехноекспорт” Владислава Бельбаса та екс-заступника директора “Спецтехноекспорту” Денис Панасенка із внесенням альтернативних застав. Про це у коментарі журналісту УНН повідомила прес-секретар Солом'янського суду Києва Яна Квітченко.

“Вчора на судовому засіданні суд обрав для Бельбаса Владислав Володимирович запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, крім того було визначено альтернативну - заставу в розмірі 7 млн грн, також суд поклав обов’язок носити електронний засіб контролю”, - повідомила Квітченко.

За її словами, суд також поклав на Бельбаса й інші обов’язки, а саме прибувати до слідчого прокурора за першою вимогою, не відлучатися з населеного пункту, в якому проживає без дозволу прокурора, попереджати прокурора про зміну свого місця проживання, утримуватися від спілкування з підозрюваними безпосередньо у цьому кримінальному провадженні, а також здати свої паспорти, та документи, які дозволяють виїхати за межі країни.

“Панасенку Денису також дали тримання під вартою і 5 млн гривень альтернативної застави”, - додала вона.

Прес-секретар також додала, що колишнього заступника директора "Спецтехноекспорту" Муцинова Володимира Вікторовича суд посадив під домашній арешт, заборонивши залишати місце проживання цілодобово.

Сьогодні суд ще має обрати запобіжний захід колишньому начальнику профільного відділу департаменту контрактів Тимофієві Романюку та колишньому директору "Спецтехноекспорту" Павлові Барбулу.

До слова, ДП ДГЗП “Спецтехноекспорт” входить до складу державного концерну “Укроборонпром”.

Як повідомляв УНН, п’яти чинним та колишнім службовцям “Спецтехноекспорту” повідомили про підозру.

Раніше УНН повідомляв, чинного та колишнього директорів "Спецтехноекспорту" затримали за підозрою у розтраті 2,2 млн доларів. 

Українські Національні Новини

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