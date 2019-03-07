Суд арестовал директора "Спецтехноэкспорта" с залогом 7 млн гривен

"Вчера на судебном заседании суд избрал для Бельбаса Владислава Владимировича мера пресечения в виде содержания под стражей, кроме того было определено альтернативу - залог в размере 7 млн грн, также суд возложил обязанность носить электронное средство контроля", - сообщила Квитченко.



По ее словам, суд также возложил на Бельбаса и другие обязанности, а именно прибывать к следовательному прокурору по первому требованию, не отлучаться из населенного пункта, в котором проживает без разрешения прокурора, предупреждать прокурора об изменении своего места жительства, воздерживаться от общения с подозреваемыми непосредственно в этом уголовном производстве, а также сдать свои паспорта, и документы, которые позволяют выехать за пределы страны.



"Панасенко Денису также дали содержания под стражей и 5 млн гривен альтернативной залога", - добавила она.

Пресс-секретарь добавила, что бывшего заместителя директора "Спецтехноэкспорта" Муцинова Владимира Викторовича суд посадил под домашний арест, запретив покидать место жительства круглосуточно.



Сегодня суд еще должен избрать меру пресечения бывшему начальнику профильного отдела департамента контрактов Тимофею Романюку и бывшему директору "Спецтехноэкспорта" Павлу Барбулю.



К слову, ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" входит в состав государственного концерна "Укроборонпром".



Как сообщал УНН, пяти действующим и бывшим служащим "Спецтехноэкспорта" сообщили о подозрении.



Ранее УНН сообщал, что действующего и бывшего директоров "Спецтехноэкспорта" задержали за подозрению в растрате 2200000 долларов.