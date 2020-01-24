Справу стосовно ексдиректора "Спецтехноекспорту" передали до ВАКС
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. До Вищого антикорупційного суду скеровано для розгляду по суті обвинувальний акт у справі стосовно колишнього директора "Спецтехноекспорту" Владислава Бельбаса, якого підозрюють в причетності до розтрати 55,5 млн гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП у Facebook.
"Прокурорами САП та детективами НАБУ завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього директора дочірнього підприємства та ще чотирьох колишніх службовців Державної компанії "Укрспецекспорт" Державного госпрозрахункового зовнішньоторгівельного підприємства "Спецтехноекспорт", причетних до реалізації злочинної схеми розтрати коштів, яка завдала державному підприємству збитків на суму 55,5 млн гривень", - йдеться в повідомленні.
Також, повідомляється, що справа скерована до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Нагадаємо, НАБУ раніше арештувало майно посадовців "Спецтехноекспорту", яких підозрюють у розтраті 55,5 мільйона гривень держпідприємства.
У цій справі торік суд арештовував тодішнього директора ДП "Спецтехноекспорт" Владислава Бельбаса та екс-заступника директора "Спецтехноекспорту" Дениса Панасенка із альтернативою застави.