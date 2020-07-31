Дело о причинении 2,5 млн грн убытков Бердянскому морпорту направлено в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. В Высший антикоррупционный суд направлено обвинительное заключение для рассмотрения по существу дела по обвинению 3 человек, среди которых начальник Бердянского филиала Государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" Александр Барчан, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением, причинившее ущерб в размере около 2,5 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
"Прокуроры САП по материалам досудебного расследования НАБУ направили в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт по делу об обвинении 3 человек, среди которых начальник и заместитель начальника Бердянского филиала ГП АМПУ, а также бывшая руководительница коммерческой компании, в злоупотреблении служебным положением, причинившее 2,5 млн гривен убытков Бердянскому филиалу ГП "Администрация морских портов Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, ВАКС ранее отстранил от занимаемой должности начальника Бердянского филиала ГП "Администрация морских портов Украины" Александра Барчана, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением, причинившее ущерб в размере около 2,5 млн гривен.
Как сообщалось, САП завершила расследование по делу о нанесении около 2,5 млн грн убытков Бердянском морпорту.