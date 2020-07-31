Справу щодо завдання 2,5 млн грн збитків Бердянському морпорту скеровано до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. До Вищого антикорупційного суду скеровано обвинувальний акт для розгляду по суті справи про обвинувачення 3 осіб, серед яких начальник Бердянської філії Державного підприємства “Адміністрація морських портів України” Олександр Барчан, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем, яке завдало збитків на майже 2,5 млн гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.
"Прокурори САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерували до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт у справі про обвинувачення 3 осіб, серед яких начальник та заступник начальника Бердянської філії ДП АМПУ, а також колишня керівниця комерційної компанії, у зловживанні службовим становищем, що завдало 2,5 млн гривень збитків Бердянській філії ДП "Адміністрація морських портів України", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, ВАКС раніше відсторонив від займаної посади начальника Бердянської філії ДП “Адміністрація морських портів України” Олександра Барчана, підозрюваного у зловживанні службовим становищем, яке завдало збитків на майже 2,5 млн гривень.
Як повідомлялося, САП завершила розслідування у справі щодо завдання близько 2,5 млн грн збитків Бердянському морпорту.