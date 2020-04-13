САП завершила розслідування у справі щодо завдання близько 2,5 млн грн збитків Бердянському морпорту

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Завершено досудове розслідування у справі стосовно 4 осіб, серед яких ексначальник Бердянської філії ДП "Адміністрація морських портів України" Олександр Барчан, яких підозрюють у зловживанні службовим становищем, що завдало близько 2,5 млн гривень збитків Бердянській філії ДП "Адміністрація морських портів України". Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу САП.