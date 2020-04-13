САП завершила розслідування у справі щодо завдання близько 2,5 млн грн збитків Бердянському морпорту
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Завершено досудове розслідування у справі стосовно 4 осіб, серед яких ексначальник Бердянської філії ДП "Адміністрація морських портів України" Олександр Барчан, яких підозрюють у зловживанні службовим становищем, що завдало близько 2,5 млн гривень збитків Бердянській філії ДП "Адміністрація морських портів України". Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу САП.
"Прокурорами САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно 4 осіб, серед яких начальник, заступник начальника та інженер Бердянської філії ДП АМПУ, а також колишня керівниця комерційної компанії, підозрюваних у зловживанні службовим становищем, що завдало 2,5 млн гривень збитків Бердянській філії ДП "Адміністрація морських портів України", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що на сьогодні підозрюваним та їхнім захисникам детективами НАБУ відкрито матеріали справи для ознайомлення.
"Після ознайомлення справу буде скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті", - зазначається у повідомленні.
Як нагадує САП, Протягом 2018-2019 років вказані особи організували схему, за якою державне підприємство перерахувало комерційній компанії кошти за фактично непоставлене обладнання.
Як наслідок, інтересам держави завдано збитків на суму майже 2,5 млн гривень, що підтверджено висновком судової економічної експертизи.
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд відсторонив від займаної посади начальника Бердянської філії ДП "Адміністрація морських портів України" Олександра Барчана, підозрюваного у зловживанні службовим становищем, яке завдало збитків на майже 2,5 млн гривень.