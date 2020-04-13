САП завершила расследование по делу о нанесении около 2,5 млн грн убытков Бердянскому морпорту
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Завершено досудебное расследование по делу в отношении 4 человек, среди которых экс-начальник Бердянского филиала ГП "Администрация морских портов Украины" Александр Барчан, которых подозревают в злоупотреблении служебным положением, причинившее около 2,5 млн гривен убытков Бердянскому филиалу ГП "Администрация морских портов Украины". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
"Прокурорами САП принято решение о завершении досудебного расследования по делу касательно 4 человек, среди которых начальник, заместитель начальника и инженер Бердянского филиала ГП АМПУ, а также бывшая руководительница коммерческой компании, подозреваемые в злоупотреблении служебным положением, причинившее 2,5 млн гривен убытков Бердянскому филиалу ГП "Администрация морских портов Украины", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что на сегодня подозреваемым и их защитникам детективами НАБУ открыто материалы дела для ознакомления.
"После ознакомления дело будет направлено в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу", - отмечается в сообщении.
Как напоминает САП, в течение 2018-2019 годов указанные лица организовали схему, по которой государственное предприятие перечислило коммерческой компании средства за фактически непоставленное оборудование.
Как следствие, интересам государства причинен ущерб на сумму почти 2,5 млн гривен, что подтверждено заключением судебной экономической экспертизы.
Напомним, Высший антикоррупционный суд отстранил от занимаемой должности начальника Бердянского филиала ГП "Администрация морских портов Украины" Александра Барчана, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением, причинившее ущерб в размере около 2,5 млн гривен.