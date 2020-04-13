САП завершила расследование по делу о нанесении около 2,5 млн грн убытков Бердянскому морпорту

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Завершено досудебное расследование по делу в отношении 4 человек, среди которых экс-начальник Бердянского филиала ГП "Администрация морских портов Украины" Александр Барчан, которых подозревают в злоупотреблении служебным положением, причинившее около 2,5 млн гривен убытков Бердянскому филиалу ГП "Администрация морских портов Украины". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.