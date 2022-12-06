Дело о завладении Януковичем "Межигорьем" направили в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро направили в суд дело о завладении резиденцией «Межгорье», сообщили в САП, пишет УНН.
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"...направлено в суд дело в отношении бывшего президента Украины и его сына, обвиняемых в незаконном завладении резиденцией «Межгорье»", - говорится в сообщении.
Детали
По данным прокуратуры, в 2002-2013 годах бывший президент совместно со своим сыном, злоупотребляя своим служебным положением, незаконно завладел земельным участком на территории Вышгородского района и комплексом сооружений, расположенных на этом участке, а именно комплексом отдыха «Пуща-Водица» урочища «Межигорье» и домом в селе Новые Петровцы. Ущерб, нанесенный государству, превышает 540 млн гривен.
Действия бывшего президента квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368 УК Украины, его сына — по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины.
25 августа 2021 года ВАКС предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении бывшего президента Украины и его сына, которые уже 7 лет скрываются на территории государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором.
"Это решение суда, в конце концов, дало возможность завершить досудебное расследование в отношении подозреваемых и направить дело в суд", - отметили в САП.
Дополнение
Досудебное расследование дела Януковича и его сына относительно “Межгорья” завершено в прошлом году.