Справу про заволодіння Януковичем "Межигір’ям" направили до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро скерували до суду справу щодо заволодіння резиденцією «Межигір'я», повідомили у САП, пише УНН.
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"... скеровано до суду справу стосовно колишнього президента України та його сина, які обвинувачуються у незаконному заволодінні резиденцією «Межигір'я»", - йдеться у повідомленні.
Деталі
За даними прокуратури, у 2002-2013 роках колишній президент спільно зі своїм сином, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно заволодів земельною ділянкою на території Вишгородського району та комплексом споруд, які розташовані на цій ділянці, а саме комплексом відпочинку «Пуща-Водиця» урочища «Межигір’я» та будинком у селі Нові Петрівці. Збитки, завдані державі, перевищують 540 млн гривень.
Дії колишнього президента кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368 КК України, його сина — за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.
25 серпня 2021 року ВАКС надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) щодо колишнього президента України та його сина, які вже 7 років переховуються на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором.
"Це рішення суду врешті надало можливість завершити досудове розслідування щодо підозрюваних та скерувати справу до суду", - зауважили у САП.
Доповнення
Досудове розслідування справи Януковича та його сина щодо “Межигір'я” завершено торік.