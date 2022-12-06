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Справу про заволодіння Януковичем "Межигір’ям" направили до суду

Справу про заволодіння Януковичем "Межигір’ям" направили до суду

Київ • УНН

 • 812106 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро скерували до суду справу щодо заволодіння резиденцією «Межигір'я», повідомили у САП, пише УНН.

Цитата

"... скеровано до суду справу стосовно колишнього президента України та його сина, які обвинувачуються у незаконному заволодінні резиденцією «Межигір'я»", - йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними прокуратури, у 2002-2013 роках колишній президент спільно зі своїм сином, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно заволодів земельною ділянкою на території Вишгородського району та комплексом споруд, які розташовані на цій ділянці, а саме комплексом відпочинку «Пуща-Водиця» урочища «Межигір’я» та будинком у селі Нові Петрівці. Збитки, завдані державі, перевищують 540 млн гривень.

Дії колишнього президента кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368 КК України, його сина — за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

25 серпня 2021 року ВАКС надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) щодо колишнього президента України та його сина, які вже 7 років переховуються на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором.

"Це рішення суду врешті надало можливість завершити досудове розслідування щодо підозрюваних та скерувати справу до суду", - зауважили у САП.

Доповнення

Досудове розслідування справи Януковича та його сина щодо “Межигір'я” завершено торік.

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