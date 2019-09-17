Дело организатора незаконных "выборов" в оккупированном Крыму направлено в суд

"Прокуратура автономии по результатам проведенного специального предварительного расследования направила в суд обвинительный акт в отношении главы незаконно созданной на территории полуострова "Избирательное комиссии Республики Крым". Чиновник обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и совершение действий, направленных на захват государственной власти)", - говорится в сообщении.

Как отметил прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов, "ни Украина, ни международное сообщество не признают попытки государства-оккупанта легитимизировать оккупацию полуострова, в том числе путем проведения фейковых "выборов" на территории полуострова. Поэтому лица, которые в нарушение украинского законодательства активно способствуют РФ в попытке аннексировать остров, обязательно будут привлечены к ответственности".

По данным следствия, с марта 2014 года и до сих пор обвиняемым предоставляется помощь в обеспечении режима оккупации Крыма. В качестве примера, 16 марта 2014-го глава "Избирательной комиссии Республики Крым" обеспечивал проведение незаконного "общекрымского референдума", которым высшее руководство Российской Федерации пытается легитимизировать захват украинского полуострова. Также он принимал участие в организации и проведении так называемых выборов в оккупационный "Государственный совет Республики Крым" и "местные советы" 8 сентября 2019 года, указали в ведомстве.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

Напомним, 9 сентября этого года прокуратура АР Крым сообщила о подозрении человеку, принимавшему участие в организации и проведении "референдума" и "выборов" на территории временно оккупированного полуострова.