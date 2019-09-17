Справу організатора незаконних "виборів" в окупованому Криму скеровано до суду

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. На призначеного РФ чиновника, який організовував незаконні "вибори" на території анексованого Кримського півострова, чекає суд. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури АР Крим.

"Прокуратура автономії за результатами проведеного спеціального досудового розслідування направила до суду обвинувальний акт стосовно голови незаконно створеної на території півострову "Избирательной комиссии Республики Крым". Чиновник обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади)", - йдеться в повідомленні.

Як зазначив прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов, "ні Україна, ні міжнародна спільнота не визнають спроби держави-окупанта легітимізувати окупацію півострова, в тому числі шляхом проведення фейкових "виборів" на території півострова. Відтак особи, що в порушення українського законодавства активно сприяють РФ в спробі анексувати півострів, обов’язково будуть притягнуті до відповідальності".

За даними слідства, з березня 2014 року і до цього часу обвинуваченим надається допомога в забезпеченні режиму окупації Криму. Як приклад, 16 березня 2014 року голова "Избирательной комиссии Республики Крым" забезпечував проведення незаконного "загальнокримського референдуму", яким вище керівництво Російської Федерації намагається легітимізувати захоплення українського півострова. Також він брав участь в організації та проведенні так званих виборів до окупаційного "Государственного совета Республики Крым" та "местных советов" 8 вересня 2019 року, вказали у відомстві.

Обвинуваченому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

Нагадаємо, 9 вересня цього року прокуратура АР Крим повідомила про підозру особі, яка приймала участь в організації і проведенні "референдуму" та "виборів" на території тимчасово окупованого півострова.

Українські Національні Новини

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