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Організатору та його заступниці повідомили про підозру за незаконні вибори в Криму

Організатору та його заступниці повідомили про підозру за незаконні вибори в Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. Прокуратура АР Крим повідомила про підозру особі, яка приймала участь в організації і проведенні "референдуму" та "виборів" на території тимчасово окупованого півострова. Загалом повідомлено про підозру організатору та його заступниці з так званого "виборчкому" в окупованому Криму. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури АРК.

У прокуратурі нагадали, що вчора, 8 вересня, на території тимчасово окупованого півострова незаконно проведено вибори депутатів до окупаційного "Государственного совета Республики Крым" і "местных советов".

"Так звані вибори, які вчора незаконно відбулися на території тимчасово окупованого півострова, порушують норми законодавства, не визнаються в Україні та світі. На даний час організатору та його заступниці повідомлено про підозру. Найближчим часом обвинувальний акт відносно голови "Избирательной комиссии Республики Крым" буде скерований до суду в порядку спеціального досудового розслідування", - зазначив прокурор АРК Гюндуз Мамедов.

За даними прокуратури, проведення вказаних незаконних виборів забезпечувала в тому числі громадянка України, яка у березні 2014 року увійшла до складу незаконно утвореної "Избирательной комиссии Республики Крым", де брала участь у підготовці та проведенні незаконного "референдуму", усвідомлюючи незаконність окупації півострову та спроби країни-агресора її легітимізувати за рахунок таких виборів.

"Відтак, 9 вересня 2019 року, прокуратурою АР Крим та ГУ СБУ в АР Крим вказаній особі повідомлено про підозру у вчиненні державної зради, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади", - додали у відомстві.

Нагадаємо, слідство щодо голови "виборчкому" окупованого Криму вестимуть заочно.

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