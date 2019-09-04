Слідство щодо голови "виборчкому" окупованого Криму вестимуть заочно
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Суд задовольнив клопотання прокуратури АР Крим та надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно голови "избирательной комиссии" окупованого півострова, який ухиляється від кримінальної відповідальності. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури АРК.
"Суд задовольнив клопотання прокуратури АР Крим та надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно голови “избирательной комиссии”, який ухиляється від кримінальної відповідальності. Таким чином, суд надав згоду на притягнення підозрюваного до кримінальної відповідальності (in absentia), тобто за його фактичної відсутності", - вказали у прокуратурі.
Водночас у відомстві додали, що у неділю, 8 вересня 2019 року, на території тимчасово окупованого півострову мають відбутись "вибори депутатів" до так званого “Государственного совета Республики Крым”. "Проведення вказаного незаконного голосування забезпечує голова “избирательной комиссии Республики Крым”, який 16 березня 2014 року забезпечив проведення і незаконного “загальнокримського референдуму”, яким вище керівництво Російської Федерації намагається легітимізувати захоплення українского півострову", - зазначили у прокуратурі.
"Наразі, у межах кримінального провадження голові “избирательной комиссии Республики Крым” повідомлено про підозру у вчиненні державної зради, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади, також вказану особу оголошено у розшук", - повідомили у відомстві.
Нагадаємо, прокуратура Криму встановила організаторів та виконавців геноциду кримськотатарського народу.