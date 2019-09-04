Следствие в отношении главы "избиркома" оккупированного Крыма будут вести заочно

"Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры АР Крым и дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении главы "избирательное комиссии", который уклоняется от уголовной ответственности. Таким образом, суд дал согласие на привлечение подозреваемого к уголовной ответственности (in absentia), то есть в условиях его фактического отсутствия", - указали в прокуратуре.

В то же время в ведомстве добавили, что в воскресенье, 8 сентября 2019 года, на территории временно оккупированного полуострова должны состояться "выборы депутатов" в так называемый "Государственный совет Республики Крым". "Проведение указанного незаконного голосования обеспечивает председатель "избирательное комиссии Республики Крым", который 16 марта 2014 года обеспечил проведение и незаконного "общекрымского референдума", которым высшее руководство Российской Федерации пытается легитимизировать захват украинского полуострова", - отметили в прокуратуре.

"Сейчас в рамках уголовного производства главе "избирательное комиссии Республики Крым" сообщено о подозрении в совершении государственной измены, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и совершении действий, направленных на захват государственной власти, также указанное лицо объявлено в розыск", - сообщили в ведомстве.

Напомним, прокуратура Крыма установила организаторов и исполнителей геноцида крымскотатарского народа.