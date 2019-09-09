Организатору и его заму сообщили о подозрении за незаконные выборы в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Прокуратура АР Крым сообщила о подозрении человеку, принимавшему участие в организации и проведении "референдума" и "выборов" на территории временно оккупированного полуострова. В общем сообщено о подозрении организатору и его заместителю из так называемого "избиркома" в оккупированном Крыму. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры АРК.
В прокуратуре напомнили, что вчера, 8 сентября, на территории временно оккупированного полуострова незаконно проведены выборы депутатов в оккупационный "Государственный совет Республики Крым" и "местные советы".
"Так называемые выборы, которые вчера незаконно состоялись на территории временно оккупированного полуострова, нарушают нормы законодательства, не признаются в Украине и мире. В настоящее время организатору и его заместителю сообщено о подозрении. В ближайшее время обвинительный акт в отношении главы "Избирательной комиссии Республики Крым" будет направлен в суд в порядке специального досудебного расследования", - отметил прокурор АРК Гюндуз Мамедов.
По данным прокуратуры, проведение указанных незаконных выборов обеспечивала в том числе гражданка Украины, которая в марте 2014 года вошла в состав незаконно созданной "Избирательной комиссии Республики Крым", где принимала участие в подготовке и проведении незаконного "референдума", осознавая незаконность оккупации полуострова и попытки страны-агрессора ее легитимизировать за счет таких выборов.
"Следовательно, 9 сентября 2019 года, прокуратурой АР Крым и ГУ СБУ в АР Крым указанному лицу сообщено о подозрении в совершении государственной измены, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и совершение действий, направленных на захват государственной власти", - добавили в ведомстве.
Напомним, следствие в отношении председателя "избиркома" оккупированного Крыма ведут заочно.