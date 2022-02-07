Дела Майдана: защита Януковича начала ознакомление с материалами
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Защита бывшего президента Виктора Януковича начала ознакомление с материалами по делу Майдана. Об этом в Facebook сообщил его адвокат Виталий Сердюк в понедельник, 7 февраля, информирует УНН.
Цитата:
"Мы наконец получили возможность не на словах, а на деле (документах) проверить, из чего состоит дело "Майдана". Защита начала ознакомление с материалами обвинения", — написал Сердюк.
Что было ранее
Ранее стало известно, что досудебное расследование в отношении бывшего президента Виктора Януковича и 9 должностных лиц в деле об организации 18-20 февраля 2014 года силового противодействия участникам Майдана в центре Киева завершено.
Дополнение
Бывший президент Янукович — фигурант нескольких дел. В одном из них уже есть приговор: по делу о государственной измене — 13 лет заключения. Суд постановил признать Януковича виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК Украины. Приговор обжаловали.
Также он фигурирует в деле об узурпации власти и в деле Межигорья. В начале ноября Януковичу сообщили о подозрении как главе организованной преступной группы. Ее участники подозреваются в преступлениях во время Революции достоинства.