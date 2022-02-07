Справи Майдану: захист Януковича почав ознайомлення із матеріалами
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Захист колишнього президента Віктора Януковича почав ознайомлення із матеріалами у справі Майдану. Про це у Facebook повідомив його адвокат Віталій Сердюк у понеділок, 7 лютого, інформує УНН.
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"Ми нарешті отримали можливість не на словах, а на ділі (документах) перевірити, з чого складається справа "Майдану"... Захист розпочав ознайомлення з матеріалами обвинувачення", — написав Сердюк.
Що було раніше
Раніше стало відомо, що досудове розслідування стосовно колишнього президента Віктора Януковича та 9 високопосадовців у справі про організацію 18-20 лютого 2014 року силової протидії учасникам Майдану у центрі Києва завершено.
Доповнення
Колишній президент Янукович — фігурант декількох справ. В одній з них вже є вирок: у справі про державну зраду — 13 років ув’язнення. Суд ухвалив визнати Януковича винуватим у вчиненні злочинів за ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України. Вирок оскаржили.
Також він фігурує у справі про узурпацію влади та у справі Межигір’я. На початку листопада Януковичу повідомили про підозру як очільнику організованої злочинної групи. Її учасники підозрюються у злочинах під час Революції Гідності.