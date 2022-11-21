Дела Майдана: в этом году сообщено о подозрении 27 лицам

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«Несмотря на вызовы, связанные с военной агрессией, в 2022 году при процессуальном руководстве прокуроров профильного Департамента Офиса Генпрокурора сообщено о подозрении 27 лицам, из которых на время совершения инкриминируемых им преступлений: 2 чиновника, 17 правоохранителей, в числе которых 2 прокурора и 1 следователь, 1 судья, 7 гражданских лиц», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что среди них бывший заместитель министра внутренних дел Украины, который, используя свое служебное положение, способствовал предоставлению работникам органов внутренних дел неразрешенных для использования в Украине специальных средств российского производства, и своими действиями обеспечил устранение препятствий для их применения, что привело к тяжелым последствиям.

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Отмечается, что в 2022 году при активной процессуальной позиции прокуроров по делам Майдана получены разрешения суда на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении 26 подозреваемых: 2 чиновника – бывшие президент Украины и заместитель секретаря СНБО Украины, 14 правоохранителей, из которых 1 прокурор, а также 10 гражданских лиц.

Добавим

Сегодня, 21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы. Праздник начат не так давно, однако очень важен для Украины, поскольку посвящен Оранжевой революции 2004 и Революции Достоинства 2014 годов.

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы, отметив, что украинская нация готова бороться до последнего, чтобы выгнать врага со своей земли.