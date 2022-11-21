"Готові віддати останнє, готові стояти до останнього": Зеленський привітав українців із Днем гідності та свободи

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“Всі разом ми довели й продовжуємо доводити, що гідність і свобода для нас – свято. Це залишилося незмінним. І всі побачили, на що здатні українці. Усі побачили, які в нас захисники і захисниці. Як можна дати відсіч одній з найбільших армій світу і стати однією з найкращих армій світу”, – сказав Зеленський.

Президент згадав, як українці ставали живою стіною на шляху військових колон окупантів, як голіруч спиняли та розвертали ворожі танки і БТРи, а також попри постріли і шумові гранати виходили на мітинги в окупації.

“І всі побачили, на що здатні наші цивільні. Всі побачили, як в нас громадяни! Як можна ставати живою стіною на шляху військових колон окупантів, голіруч спиняти й розвертати ворожі танки і БТРи. Попри постріли і шумові гранати виходити на мітинги в окупації. Берегти український прапор і дочекатися ЗСУ. Затопити своє село, щоб не дати оркам прохід на Київ. Збити російський безпілотник банкою консервації. Дати окупантам насіння, щоб на місці, де вони загинуть, проросли соняшники. І всі побачили, які в нас лікарі, пожежники, рятувальники, залізничники, енергетики, фермери. Як можна бути на чергування кілька тижнів поспіль. Витягати з поля бою десятки поранених. Оперувати під бомбами й кулями. Під бомбами і кулями провести посівну та зібрати врожай. Читати лекції студентам онлайн, в окопі. Отримати диплом бакалавра онлайн, в окопі. Усі побачили, які в нас волонтери і небайдужі люди. Як можна за лічені години зібрати на безпілотники, швидкі, оптику, тепловізори. Як дістати все, купити все, привезти все. А потім дістати, купити й привезти знову, бо це було не все. І у кожному селі варили борщі в банках, закатували тушонку на фронт, бо ми згоріли б від сорому, якби наші воїни їли б прострочені пайки, як орки”, – зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що за останні вісім років і останні дев’ять місяців до загартованих військових приєднуються музиканти, актори, олімпійські чемпіони, айтішники, науковці, бізнесмени.

“Хтось скаже: звучить гучно. Так. Наше військо звучить гучно. (...) Сотні тисяч українців, які не сіли в літак, а стали в чергу до військкомату. І пліч-о-пліч стали на захист нашої мрії. Навіки вільної України”, – сказав глава держави.

Зеленський додав, що українці готові віддати останнє, аби український воїн виглядав гідно, воював гідно та перемагав гідно. За його словами, всі побачили, який в Україні відповідальний бізнес. Зокрема, як можна офіс, готель чи спортзал перетворити на прихисток для переселенців. Як бренди модного взуття шиють армійські черевики, дизайнери жіночих суконь – бронежилети, виробник садових меблів виготовляє їжаків, зіркова модель готує їжу для бійців і біженців, телеведуча робить “Бандера-смузі”, доктор наук сортує “гуманітарку” в Польщі, а оперний співак евакуює на своєму авто сотні людей.

“Всі побачили, які в нас діти. Як вони відмовляються від смартфонів і гаджетів, щоб передати кошти на армію. Як миють машини та продають малюнки, збираючи на ЗСУ. Як хлопчик тікає з дому, щоб записатися в ТрО. Як дівчинка з простреленими ногами веде авто 15 кілометрів, щоб вивезти чотирьох поранених дорослих.

Всі побачили, який в нас народ. Готові віддати останнє. Готові стояти до останнього. Не втратили гідність, мужність, віри в себе, і об’єдналися, щоб не втратити волю, незалежність, не втратити Україну. Можемо залишитися без грошей, без бензину, без гарячої води, без світла, але не без волі. І це залишається незмінним”, – сказав президент.

Додамо

21 листопада в Україні святкують День гідності та свободи. Свято засноване 2014 року. Воно присвячене Помаранчевій революції 2004 року та Революції Гідності 2014-го.