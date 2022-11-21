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"Готовы отдать последнее, готовы стоять до последнего": Зеленский поздравил украинцев с Днем достоинства и свободы

"Готовы отдать последнее, готовы стоять до последнего": Зеленский поздравил украинцев с Днем достоинства и свободы

Киев • УНН

 • 419715 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем достоинства и свободы, отметив, что украинская нация готова бороться до последнего, чтобы выгнать врага со своей земли. В видеообращении глава государства вспомнил мужественные поступки украинцев во время полномасштабной войны, передает УНН.

Детали

“Все вместе мы доказали и продолжаем доказывать, что достоинство и свобода для нас – праздник. Это осталось неизменным. И все увидели, на что способны украинцы. Все увидели, какие у нас защитники и защитницы. Как можно дать отпор одной из наибольших армий мира и стать одной из лучших армий мира", – сказал Зеленский.

Президент вспомнил, как украинцы становились живой стеной на пути военных колонн оккупантов, как голыми руками останавливали и разворачивали вражеские танки и БТРы, а также, несмотря на выстрелы и шумовые гранаты, выходили на митинги в оккупации.

"И все увидели, на что способны наши гражданские. Все увидели, какие у нас граждане! Как можно становиться живой стеной на пути военных колонн оккупантов, голыми руками останавливать и разворачивать вражеские танки и БТРы. Несмотря на выстрелы и шумовые гранаты, выходить на митинги в оккупации. Беречь украинский флаг и дождаться ВСУ. Затопить свою деревню, чтобы не дать оркам проход в Киев. Сбить российский беспилотник банкой консервации. Дать оккупантам семена, чтобы на месте, где они погибнут, проросли подсолнечники. И все увидели, какие у нас врачи, пожарные, спасатели, железнодорожники, энергетики, фермеры. Как можно быть на дежурстве несколько недель подряд. Вытаскивать из поля боя десятки раненых. Оперировать под бомбами и пулями. Под бомбами и пулями провести посевную и собрать урожай. Читать лекции студентам онлайн, в окопе. Получить диплом бакалавра онлайн, в окопе. Все увидели, какие у нас волонтеры и небезразличные люди. Как можно за считанные часы собрать на беспилотники, скорые, оптику, тепловизоры. Как получить все, купить все, привезти все. А потом достать, купить и привезти снова, потому что это было не все. И в каждом селе варили борщи в банках, закатывали тушенку на фронт, потому что мы сгорели бы от стыда, если бы наши воины ели бы просроченные пайки, как орки”, – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что за последние восемь лет и последние девять месяцев к закаленным военным присоединяются музыканты, актеры, олимпийские чемпионы, айтишники, ученые, бизнесмены.

"Кто-то скажет: звучит громко. Да. Наше войско звучит громко. (…) Сотни тысяч украинцев, которые не сели в самолет, а стали в очередь в военкомат. И бок о бок встали на защиту нашей мечты. Навеки свободной Украины”, – сказал глава государства.

Зеленский добавил, что украинцы готовы отдать последнее, чтобы украинский воин выглядел достойно, воевал достойно и достойно побеждал. По его словам, все увидели, какой в ​​Украине ответственный бизнес. В частности, как можно офис, гостиницу или спортзал превратить в приют для переселенцев. Как бренды модной обуви шьют армейские ботинки, дизайнеры женских платьев – бронежилеты, производитель садовой мебели производит ежей, звездная модель готовит еду для бойцов и беженцев, телеведущая делает "Бандера-смузи", доктор наук сортирует "гуманитарку" в Польше, а оперный певец эвакуирует на своем автомобиле сотни людей.

"Все увидели, какие у нас дети. Как они отказываются от смартфонов и гаджетов, чтобы передать средства на армию. Как моют машины и продают рисунки, собирая на ВСУ. Как мальчик убегает из дома, чтобы записаться в ТРО. Как девочка с простреленными ногами ведет автомобиль 15 километров, чтобы вывезти четырех раненых взрослых.

Все увидели, какой у нас народ. Готовы отдать последнее. Готовы стоять до последнего. Не потеряли достоинство, мужество, веры в себя и объединились, чтобы не потерять свободу, независимость, не потерять Украину. Можем остаться без денег, без бензина, без горячей воды, без света, но не без воли. И это остается неизменным”, – сказал президент.

Добавим

21 ноября в Украине отмечают День достоинства и свободы. Праздник основан в 2014 году. Оно посвящено Оранжевой революции 2004 года и Революции достоинства 2014-го.

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