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Сьогодні в Україні святкують державне свято — День Гідності та Свободи

Сьогодні в Україні святкують державне свято — День Гідності та Свободи

Київ • УНН

 • 549100 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Сьогодні, 21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Свято започатковане не так давно, проте є дуже важливе для України, оскільки присвячене Помаранчевій революції 2004 та Революції Гідності 2014 років, пише УНН.

Деталі

День Гідності та Свободи — свято в Україні, що святкується щороку 21 листопада на честь початку двох революцій: Помаранчевої революції (початок 22 листопада 2004 року) та Революції Гідності (акція студентів та громадських активістів розпочалася 21 листопада 2013 року).

Є наступником свята Дня Свободи, що святкувалося 22 листопада на честь Помаранчевої революції у 2005—2011 роках, поки не було скасоване указом президента Віктора Януковича. 13 листопада 2014 року наступний президент України Петро Порошенко підписав указ, згідно з яким в Україні 21 листопада святкується День гідності та свободи.

В Україні анонсували флешмоб до Дня гідності й свободи

21 листопада, у День гідності й свободи, українців та весь демократичний світ закликають пов'язати жовту стрічку, викласти у соцмережі фото з нею та хештегом #ЖовтаСтрічка, щоб підтримати опір на окупованих територіях.

Про це повідомляється у пресрелізі руху громадянського спротиву "Жовта стрічка", який виник навесні 2022 року в Херсоні майже одразу після того, як його захопили російські війська, і швидко поширився на інші окуповані території, зокрема у Бердянську Енергодарі, Луганську, Новій Каховці, Криму та окупованих містах Донеччини.

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