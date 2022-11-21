Сегодня в Украине празднуют государственный праздник - День Достоинства и Свободы

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День Достоинства и Свободы — праздник в Украине, который ежегодно празднуется 21 ноября в честь начала двух революций: Оранжевой революции (начало 22 ноября 2004 года) и Революции Достоинства (акция студентов и общественных активистов началась 21 ноября 2013 года).

Является преемником праздника Дня Свободы, который праздновался 22 ноября в честь Оранжевой революции в 2005—2011 годах, пока не был упразднен указом президента Виктора Януковича. 13 ноября 2014 г. следующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому в Украине 21 ноября празднуется День достоинства и свободы.

В Украине анонсировали флешмоб ко Дню достоинства и свободы

21 ноября, в День достоинства и свободы, украинцев и весь демократический мир призывают связать желтую ленту, выложить в соцсети фото с ней с хештегом #Желтая Лента, чтобы поддержать сопротивление на оккупированных территориях.

Об этом сообщается в прессрелизе движения гражданского сопротивления "Желтая лента", которое возникло весной 2022 года в Херсоне почти сразу после того, как его захватили российские войска, и быстро распространился на другие оккупированные территории, в частности в Бердянске, Энергодаре, Луганске, Новой Каховке, Крыму и оккупированных городах Донбасса.