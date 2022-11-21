Справи Майдану: цього року повідомлено про підозру 27 особам

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«Попри виклики, пов’язані з воєнною агресією, у 2022 році за процесуального керівництва прокурорів профільного Департаменту Офісу Генпрокурора повідомлено про підозру 27 особам, з яких на час вчинення інкримінованих їм злочинів: 2 високопосадовці, 17 правоохоронців, у числі яких 2 прокурори та 1 слідчий, 1 суддя, 7 цивільних осіб», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що серед них колишній заступник міністра внутрішніх справ України, який, використовуючи своє службове становище, сприяв наданню працівникам органів внутрішніх справ недозволених для використання в Україні спеціальних засобів російського виробництва, та своїми діями забезпечив усунення перешкод для їх застосування, що призвело до тяжких наслідків.

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Зазначається, що у 2022 році за активної процесуальної позиції прокурорів у справах Майдану отримано дозволи суду на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно 26 підозрюваних: 2 високопосадовці – колишні президент України та заступник секретаря РНБО України, 14 правоохоронців, з яких 1 прокурор, а також 10 цивільних осіб.

Додамо

Сьогодні, 21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Свято започатковане не так давно, проте є дуже важливе для України, оскільки присвячене Помаранчевій революції 2004 та Революції Гідності 2014 років.

Президент Володимир Зеленський привітав українців з Днем Гідності та Свободи, заначивши, що українська нація готова боротися до останнього, щоб вигнати ворога зі своєї землі.