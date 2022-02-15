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Дела Майдана: суд заочно арестовал экс-командира харьковского "Беркута" Шаповалова

Дела Майдана: суд заочно арестовал экс-командира харьковского "Беркута" Шаповалова

Киев • УНН

 • 15681 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего командира роты харьковского “Беркута” Виктора Шаповалова, которого обвиняли в преступлениях против Майдана и предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОГП.

Цитата

“По результатам рассмотрения ходатайства следователя Государственного бюро расследований, согласованного и поддержанного в судебном заседании прокурором Офиса Генерального прокурора, следственным судьей Печерского районного суда города Киева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении бывшего командира оперативной роты батальона милиции особого назначения „Беркут“ ГУ МВД Украины в Харьковской области. Также в отношении подозреваемого, который скрывается от следствия и объявлен в международный розыск, судом предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что 18 февраля 2014 года подозреваемый, выполняя явно преступный приказ руководства ГУМВД Украины в Киеве, с целью воспрепятствовать массовому движению участников акций протеста с Площади Независимости до Верховной Рады Украины, у которой был запланирован митинг в поддержку изменений в Конституции Украины, а также преследуя цель устрашения населения и оказания воздействия на принятие решений объединениями граждан, организовал совершение подчиненными сотрудниками террористического акта.

“Для этого он, в соучастии с другими руководителями ПМОП „Беркут“, при отсутствии законных оснований, обеспечил противоправное неизбирательное применение подчиненными сотрудниками специальных средств и огнестрельного оружия в отношении участников собраний граждан”, — отмечается в сообщении.

В ОГП отмечают, что такие действия бывшего командира роты “Беркута” сопровождались совершением умышленных убийств и покушений на убийство митингующих, в результате чего погибли 3 человека, еще 10 лицам причинены тяжкие телесные повреждения, 32 — телесные повреждения средней тяжести и 66 — легкие телесные повреждения.

Подозреваемому инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365 УК Украины (в редакции от 07.04.2011), ч. 4, ст. 41, ч. 3 ст. 258 УК Украины (в редакции от 21.09.2006), ч. 4 ст. 41, ст. 340 (в редакции от 05.04.2001); ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины (в редакции от 05.11.2009), ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 (В редакции от 05.11.2009); ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121 УК Украины (в редакции от 05.11.2009).

Дополнение

В 2021 году суд объявил в розыск экс-командира харьковского “Беркута” Шаповалова.

В 2019 году Апелляционный суд города Киева уволил из-под ареста бывшего командира харьковской роты “Беркута” Виктора Шаповалова.

Напомним, Шаповалов находился под стражей с 2015 года. Обвинительный акт в отношении него был передан в суд в ноябре 2016 года, по делу речь идет о 108 потерпевших.

В 2020 году Харьковский окружной административный суд восстановил в должности в правоохранительных органах бывшего командира роты харьковского “Беркута” Виктора Шаповалова, которого обвиняли в преступлениях против Майдана.

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