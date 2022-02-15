Справи Майдану: суд заочно арештував екскомандира харківського "Беркуту" Шаповалова
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Печерський районний суд Києва заочно арештував колишнього командира роти харківського “Беркуту” Віктора Шаповалова, якого обвинувачували у злочинах проти Майдану та надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОГП.
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“За результатами розгляду клопотання слідчого Державного бюро розслідувань, погодженого та підтриманого в судовому засіданні прокурором Офісу Генерального прокурора, слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно колишнього командира оперативної роти батальйону міліції особливого призначення „Беркут“ ГУ МВС України в Харківській області. Також стосовно підозрюваного, який переховується від слідства і оголошений в міжнародний розшук, судом надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що 18 лютого 2014 року підозрюваний, виконуючи явно злочинний наказ керівництва ГУМВС України в Києві, з метою перешкоджання масовому руху учасників акцій протесту з Майдану Незалежності до Верховної Ради України, біля якої було заплановано мітинг на підтримку змін до Конституції України, а також переслідуючи ціль залякування населення та здійснення впливу на прийняття рішень об’єднаннями громадян, організував вчинення підпорядкованими співробітниками терористичного акту.
“Для цього він, у співучасті з іншими керівниками ПМОП „Беркут“, за відсутності законних підстав, забезпечив протиправне невибіркове застосування підпорядкованими співробітниками спеціальних засобів та вогнепальної зброї стосовно учасників зібрань громадян”, — зазначається в повідомленні.
В ОГП зауважують, що такі дії колишнього командира роти “Беркуту” супроводжувались вчиненням умисних вбивств та замахів на вбивство мітингувальників, внаслідок чого загинуло 3 особи, ще 10 особам заподіяно тяжкі тілесні ушкодження, 32 — тілесні ушкодження середньої тяжкості та 66 — легкі тілесні ушкодження.
Підозрюваному інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365 КК України (в редакції від 07.04.2011), ч. 4, ст. 41, ч. 3 ст. 258 КК України (в редакції від 21.09.2006), ч. 4 ст. 41, ст. 340 (в редакції від 05.04.2001); ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України (в редакції від 05.11.2009), ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 (в редакції від 05.11.2009); ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121 КК України (в редакції від 05.11.2009).
Доповнення
У 2021 році суд оголосив в розшук екскомандира харківського “Беркуту” Шаповалова.
У 2019 році Апеляційний суд міста Києва звільнив з-під арешту колишнього командира харківської роти “Беркута” Віктора Шаповалова.
Нагадаємо, Шаповалов перебував під вартою з 2015 року. Обвинувальний акт відносно нього було передано до суду у листопаді 2016 року, у справі йдеться про 108 потерпілих.
У 2020 році Харківський окружний адміністративний суд поновив на посаді в правоохоронних органах колишнього командира роти харківського “Беркуту” Віктора Шаповалова, якого обвинувачували у злочинах проти Майдану.