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Суд звільнив з-під арешту колишнього командира "Беркута"

Суд звільнив з-під арешту колишнього командира "Беркута"

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Апеляційний суд міста Києва звільнив з-під арешту колишнього командира харківської роти “Беркута” Віктора Шаповалова, обвинуваченого в злочинах проти активістів Майдану. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву “Адвокатської дорадчої групи” (АДГ) у Facebook.

“Сьогодні (27.11) Київський апеляційний суд звільнив з-під варти Віктора Шаповалова, обвинуваченого у перевищенні влади та службових повноважень 18 лютого 2014 року під час протистоянь у центрі міста, що призвело до тяжких наслідків”, — йдеться у повідомленні.

Адвокати зазначили, що суд пом’якшив запобіжний захід Шаповалову на нічний домашній арешт (з 22 до 6 ранку), без носіння браслету. “На підставі того, що згідно ч.5 ст 72 КК (т.зв. „Закон Савченко“) обвинувачений провів під вартою „9 років“ — (зарахування „день за два“, згідно вищенаведеної норми) — із 10 років, тобто максимально можливого строку позбавлення волі, передбаченого для злочинів, у яких обвинувачується Шаповалов”, — додали в АДГ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: До суду на допит у справі “ексберкутівців” прийшов Парубій

“Показово, що Суд не повідомляв ані потерпілих, ані їхніх представників про подану захистом Шаповалова апеляційну скаргу на останнє продовження тримання під вартою Шаповалова Подільським судом 22 жовтня 2019 року та дату її розгляду в апеляції”, — додається у повідомленні.

Зазначається, що Шаповалов перебував під вартою з 2015 року. Обвинувальний акт відносно нього було передано до суду у листопаді 2016 року, у справі йдеться про 108 потерпілих. Додається, що у справі по обвинуваченню Шаповалова, яка слухається Подільським судом, триває допит потерпілих.

“Засідання в Подільському суді часто зриваються через неявку захисників Шаповалова, яких в нього троє”, — додали адвокати.

Як повідомлялося раніше, з 22 ексбійців “Беркуту” у розшуку перебуває 18 осіб, інші — під вартою. Начальник департаменту захисту національної діяльності СБУ Анатолій Дублік доповів, що деякі з колишніх бійців “Беркуту” перебувають на території Білорусі та Польщі.

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