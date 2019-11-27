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Суд освободил из-под ареста бывшего командира "Беркута"

Суд освободил из-под ареста бывшего командира "Беркута"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Апелляционный суд города Киева освободил из-под ареста бывшего командира харьковской роты “Беркута” Виктора Шаповалова, обвиняемого в преступлениях против активистов Майдана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление “Адвокатской совещательной группы” (АСГ) в Facebook.

“Сегодня (27.11) Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи Виктора Шаповалова, обвиняемого в превышении власти и служебных полномочий 18 февраля 2014 года во время противостояний в центре города, что привело к тяжелым последствиям”, — говорится в сообщении.

Адвокаты отметили, что суд смягчил меру пресечения Шаповалову на ночной домашний арест (с 22 до 6 утра), без ношения браслета. “На основании того, что согласно ч.5 ст 72 УК (т.н. „Закон Савченко“) обвиняемый провел под стражей „9 лет“ — зачисление („день за два“, согласно вышеприведенной нормы) — из 10 лет, то есть максимально возможный срока лишения свободы, предусмотренного для преступлений, в которых обвиняется Шаповалов”, — добавили в АСГ.

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“Показательно, что Суд не сообщал ни пострадавших, ни их представителей о представленной защитой Шаповалова апелляционной жалобе на последнее продление содержания под стражей Шаповалова Подольским судом 22 октября 2019 года и дату ее рассмотрения в апелляции”, — добавляется в сообщении.

Отмечается, что Шаповалов находился под стражей с 2015 года. Обвинительный акт в отношении него был передан в суд в ноябре 2016 года, в деле, где речь идет о 108 пострадавших. Добавляется, что в деле по обвинению Шаповалова, которое слушается Подольским судом, продолжается допрос потерпевших.

“Заседание в Подольском суде часто срываются из-за неявки защитников Шаповалова, которых у него трое”, — добавили адвокаты.

Как сообщалось ранее, из 22 экс-бойцов “Беркута” в розыске находится 18 человек, остальные — под стражей. Начальник департамента защиты национальной деятельности СБУ Анатолий Дублик доложил, что некоторые из бывших бойцов “Беркута” находятся на территории Беларуси и Польши.

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