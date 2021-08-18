Суд оголосив в розшук екскомандира харківського "Беркуту" Шаповалова

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“Подільський суд Києва 16 серпня 2021 року оголосив в розшук Віктора Шаповалова, який не з’явився на засідання”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що коли відбудеться наступне засідання у справі, наразі невідомо.

Повідомляється, що 5 серпня Печерський суд дав дозвіл на затримання Віктора Шаповалова, оскільки він не з’явився на обрання йому запобіжного заходу за новою підозрою в організації терористичного акту та вбивств мітингувальників 18 лютого 2014 року.

Доповнення

У 2019 році Апеляційний суд міста Києва звільнив з-під арешту колишнього командира харківської роти “Беркута” Віктора Шаповалова.



Нагадаємо, Шаповалов перебував під вартою з 2015 року. Обвинувальний акт відносно нього було передано до суду у листопаді 2016 року, у справі йдеться про 108 потерпілих.

У 2020 році Харківський окружний адміністративний суд поновив на посаді в правоохоронних органах колишнього командира роти харківського “Беркуту” Віктора Шаповалова, якого обвинувачували у злочинах проти Майдану.