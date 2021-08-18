Суд объявил в розыск экс-командира харьковского "Беркута" Шаповалова
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Подольский районный суд Киева объявил в розыск бывшего командира роты харьковского “Беркута” Виктора Шаповалова, которого обвиняли в преступлениях против Майдана. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Адвокатская совещательный группа, передает УНН.
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“Подольский суд Киева 16 августа 2021 года объявил в розыск Виктора Шаповалова, который не явился на заседание”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что когда состоится следующее заседание по делу, пока неизвестно.
Сообщается, что 5 августа Печерский суд дал разрешение на задержание Виктора Шаповалова, поскольку он не явился на избрании ему меры пресечения по новому подозрению в организации террористического акта и убийств митингующих 18 февраля 2014 года.
Дополнение
В 2019 году Апелляционный суд города Киева освободил из-под ареста бывшего командира харьковской роты “Беркута” Виктора Шаповалова.
Напомним, Шаповалов находился под стражей с 2015 года. Обвинительный акт в отношении него было передано в суд в ноябре 2016 года, по делу речь идет о 108 пострадавших.
В 2020 году Харьковский окружной административный суд восстановил в должности в правоохранительных органах бывшего командира роты харьковского “Беркута” Виктора Шаповалова, которого обвиняли в преступлениях против Майдана.