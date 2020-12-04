"Ексберкутівця" Шаповалова поновили у МВС

"Поновити (Шаповалова – ред.) на посаді командира оперативної роти №2 батальйону міліції громадської безпеки особливого призначення Головного управління Міністерства внутрішніх справ України у Харківській області з (якої звільнили - ред.) 06 листопада 2015 року", - йдеться у рішенні суду.

Також суд постановив стягнути з МВС на користь Шаповалова 11 297,20 грн за дні вимушеного прогулу.

Так, Шаповалов позивався до ГУ МВС та ГУ Нацполіції у Харківській області з вимогою визнати незаконним його звільнення та поновити його на посаді.

Нагадаємо, що Шаповалов перебував під вартою з 2015 року. Обвинувальний акт відносно нього було передано до суду у листопаді 2016 року, у справі йдеться про 108 потерпілих.

Також у листопаді 2019 року Апеляційний суд міста Києва звільнив з-під арешту колишнього командира харківської роти “Беркута” Віктора Шаповалова.