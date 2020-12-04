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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 25537 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

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"Экс-беркутовца" Шаповалова восстановили в МВД

"Экс-беркутовца" Шаповалова восстановили в МВД

Киев  •  УНН

 • 17675 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Харьковский окружной административный суд восстановил в должности в правоохранительных органах бывшего командира роты харьковского "Беркута" Виктора Шаповалова, которого обвиняли в преступлениях против Майдана. Об этом УНН сообщает со ссылкой на решение суда.

"Востановить (Шаповалова - ред.) в должности командира оперативной роты №2 батальона милиции общественной безопасности особого назначения Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Харьковской области с (которой уволили - ред.) 6 ноября 2015 года", - говорится в решении суда.

Также суд постановил взыскать с МВД в пользу Шаповалова 11 297,20 грн за дни вынужденного прогула.

Так, Шаповалов судился с ГУ МВД и ГУ Нацполиции в Харьковской области с требованием признать незаконным его увольнение и восстановить его в должности.

Напомним, что Шаповалов находился под стражей с 2015 года. Обвинительный акт в отношении него было передано в суд в ноябре 2016 года, в делу речь идет о 108 пострадавших.

Также в ноябре 2019 года Апелляционный суд города Киева уволил из-под ареста бывшего командира харьковской роты "Беркута" Виктора Шаповалова.

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