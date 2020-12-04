"Экс-беркутовца" Шаповалова восстановили в МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Харьковский окружной административный суд восстановил в должности в правоохранительных органах бывшего командира роты харьковского "Беркута" Виктора Шаповалова, которого обвиняли в преступлениях против Майдана. Об этом УНН сообщает со ссылкой на решение суда.
"Востановить (Шаповалова - ред.) в должности командира оперативной роты №2 батальона милиции общественной безопасности особого назначения Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Харьковской области с (которой уволили - ред.) 6 ноября 2015 года", - говорится в решении суда.
Также суд постановил взыскать с МВД в пользу Шаповалова 11 297,20 грн за дни вынужденного прогула.
Так, Шаповалов судился с ГУ МВД и ГУ Нацполиции в Харьковской области с требованием признать незаконным его увольнение и восстановить его в должности.
Напомним, что Шаповалов находился под стражей с 2015 года. Обвинительный акт в отношении него было передано в суд в ноябре 2016 года, в делу речь идет о 108 пострадавших.
Также в ноябре 2019 года Апелляционный суд города Киева уволил из-под ареста бывшего командира харьковской роты "Беркута" Виктора Шаповалова.