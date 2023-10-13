Дела Майдана: шесть беркутовцев, которые расстреливали людей, предстанут перед судом
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Завершено досудебное расследование в отношении 6 бывших милиционеров, которые были непосредственными исполнителями массовых расстрелов активистов Майдана, передает УНН со ссылкой на ГБР.
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"... завершили досудебное расследование в отношении 6 бывших милиционеров роты специального назначения ПМОП «Беркут», подчиненного ГУМВД Украины в Киеве. Они были непосредственными исполнителями массовых расстрелов активистов Майдана", - говорится в сообщении.
Детали
Следствием установлено, что 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве эти и другие милиционеры спецроты «Беркут» выполнили приказ высшего руководства и применили к участникам акций протеста табельное гладкоствольное и автоматическое нарезное огнестрельное оружие, снаряженное боевыми припасами.
Из-за их действий погибло 48 участников акций протеста и еще 90 получили огнестрельные пулевые ранения.
После совершения преступления оружие повредили и скрыли, однако, часть его была найдена и идентифицирована.
Шесть бывших милиционеров обвиняются в:
▪️ препятствовании проведению мирных акций протеста,
▪️ превышении служебных полномочий, что привело к наступлению тяжких последствий,
▪️ совершении террористического акта,
▪️ причинении тяжких телесных повреждений,
▪️ умышленных убийствах и тому подобное.
Сейчас обвиняемые скрываются на территории страны-агрессора и стали гражданами рф.
Добавим
По данным ГБР, в отношении других 14 милиционеров этого подразделения, также причастных к расстрелам, расследование находится на завершающей стадии.
Напомним
Государственное бюро расследований завершило расследование по крупнейшему делу Майдана. Перед судом предстанет экс-президент Украины Виктор Янукович и весь тогдашний силовой блок за расстрел «Небесной сотни».
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