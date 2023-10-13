Справи Майдану: шість беркутівців, які розстрілювали людей, постануть перед судом

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Завершено досудове розслідування щодо 6 колишніх міліціонерів, які були безпосередніми виконавцями масових розстрілів активістів Майдану, передає УНН із посиланням на ДБР.

Цитата

"... завершили досудове розслідування щодо 6 колишніх міліціонерів роти спеціального призначення ПМОП «Беркут», підпорядкованого ГУМВС України в Києві. Вони були безпосередніми виконавцями масових розстрілів активістів Майдану", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Слідством встановлено, що 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській в Києві ці та інші міліціонери спецроти «Беркут» виконали наказ вищого керівництва та застосували до учасників акцій протесту табельну гладкоствольну та автоматичну нарізну вогнепальну зброю, споряджену бойовими припасами.

Через їхні дії загинуло 48 учасників акцій протесту та ще 90 отримали вогнепальні кульові поранення.

Після скоєння злочину зброю пошкодили та приховали, однак, частина її була знайдена та ідентифікована.

Шість колишніх міліціонерів обвинувачуються у:

▪️ перешкоджанні проведенню мирних акцій протесту,

▪️ перевищенні службових повноважень, що призвело до настання тяжких наслідків,

▪️ вчиненні терористичного акту,

▪️ спричиненні тяжких тілесних ушкоджень,

▪️ умисних вбивствах тощо.

Наразі обвинувачені переховуються на території країни-агресора та стали громадянами рф.

Додамо

За даними ДБР, щодо інших 14 міліціонерів цього підрозділу, також причетних до розстрілів, розслідування знаходиться на завершальній стадії.

Нагадаємо

Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо найбільшої справи Майдану. Перед судом постане експрезидент України Віктор Янукович та весь тодішній силовий блок за розстріл «Небесної сотні». 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Розстріл активістів Майдану на Інститутській 20 лютого: суд призначив дати оголошення вироку

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