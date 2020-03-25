Дела Майдана: сообщено подозрение еще одному милиционеру
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Офис генпрокурора сообщил о подозрении еще одному милиционеру, который противодействовал протестным акциям 30 ноября 2013 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
“В среду, 25 марта 2020 года, Офис Генерального прокурора совместно с ГБР сообщили о подозрении бывшему заместителю начальника управления общественной безопасности ГУМВД Украины в г. Киеве в незаконном препятствовании проведению 30 ноября 2013 года собраний на Майдане Независимости, совершенном группой лиц по предварительному сговору на выполнение явно преступного приказа”, — говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос об избрании правоохранителям меры пресечения.
Действия милиционера квалифицированы по фактам незаконного препятствования проведению митингов и собраний в течение ноября 2013 года — февраль 2014 года на Майдане Незалежности, превышения служебных полномочий работниками правоохранительных органов, применения ими физической силы и специальных средств к гражданам, организации умышленных убийств протестующих и другого преступного противодействия мирным акциям, продолжается.
Напомним, Офис Генерального прокурора совместно с ГБР сообщили о подозрении прежнему старшему следователю районного управления ГУ МВД Украины в г. Киеве в том, что он на протяжении декабря 2013 года — феврале 2014 года, безосновательно составил и подписал сообщение о подозрении трем участникам акций протеста.