Справи Майдану: повідомлено підозру ще одному правоохоронцю
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Офіс Генпрокурора повідомив про підозру ще одному правоохоронцю, який протидіяв протестним акціям 30 листопада 2013 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Офісу Генпрокурора.
“У середу, 25 березня 2020 року, Офіс Генерального прокурора спільно з ДБР повідомили про підозру колишньому заступнику начальника управління громадської безпеки ГУМВС України в м. Києві у незаконному перешкоджанні проведенню 30 листопада 2013 року зборів на Майдані Незалежності, вчиненому групою осіб за попередньою змовою на виконання явно злочинного наказу”, — йдеться у повідомленні.
Наразі вирішується питання про обрання правоохоронцеві запобіжного заходу.
Дії правоохоронця кваліфіковано за фактами незаконного перешкоджання проведенню мітингів та зборів упродовж листопада 2013 року — лютого 2014 року на Майдані Незалежності, перевищення службових повноважень працівниками правоохоронних органів, застосування ними фізичної сили та спеціальних засобів до громадян, організації умисних вбивств протестувальників та іншої злочинної протидії мирним акціям, триває.
Нагадаємо, Офіс Генерального прокурора спільно з ДБР повідомили про підозру колишньому старшому слідчому районного управління ГУ МВС України в м. Києві у тому, що він упродовж грудня 2013 — лютого 2014 року, безпідставно склав і підписав повідомлення про підозру трьом учасникам акцій протесту.